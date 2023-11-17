О том, что происходит на фронте, где продвигаются ВСУ – рассказывает 24 Канал опираясь на данные Генштаба, Института изучения войны (ISW) и онлайн-карту DeepState.

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Продвижение Сил обороны

По данным ISW, украинские военные продолжили более масштабные, чем обычно, операции на левобережье Херсонской области и, вероятно, продвинулись у Кринок, что в 30 километрах к северо-востоку от Херсона, в двух километрах от реки Днепр и около четырех километров к северу от восточного 58 шоссе.

Аналитики публикуют данные российских "военкоров", что войска врага наносят удары по украинским позициям к западу от Роботиного, что свидетельствует о незначительное продвижение украинских войск.

Кроме того, отмечают, что украинские войска пытались продвинуться в районе Копани (5 километров северо-западнее Роботиного), Ровно (9 километров западнее Роботиного), Новопрокоповки (южнее Роботиного), Вербового (8 километров восточнее Роботиного) , а также в направлении Новофедоровки (14 километров северо-восточнее Роботиного).

Генштаб в утренней сводке сообщил, что на Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Роботино и западнее Вербового Запорожской области, где Силы обороны отразили 6 атак.

Ситуация по всем направлениям фронта

В Генштабе сообщили, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синковки и Петропавловки Харьковской области, где украинские воины отразили 4 атаки.

на Лиманском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Белогоровки Луганской области, успеха не имел.

на Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где защитниками отражено 18 атак. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку

На Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но ВСУ держат оборону, нанося противнику значительные потери. Безуспешными были наступательные действия окупантов восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 17 атак.

В то же время, в ISW сообщили, что российская армия продолжила наступательные операции возле Авдеевки и осуществила подтвержденное наступление. Геолокационные кадры подтверждают, что войска врага незначительно продвинулись к северу от Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от города.

на Марьинском направлении украинские защитники отразили 19 атак захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

на Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.