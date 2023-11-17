Про це заявив голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону 17 листопада, інформує 24 Канал.

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Дуже гаряче на нашому напрямку. Ворог тисне і, крім того, що намагається оточити, декілька днів поспіль намагається штурмувати промзону, кидає туди і техніку, і особовий склад, і дуже багато,

– сказав він.

За словами Барабаша, окупантам нічого не вдається, але вони тиснуть. Також він уточнив, що "на позиціях гаряче", а у самому місті вночі було більш-менш спокійно.

Ворог хоче захопити коксохімічний завод

Говорячи про спроби ворога захопити авдіївський коксохімічний завод, Барабаш зазначив, що в цьому логіки немає.

"Це певна пастка. Терикон – це сіра зона, де вони зараз б'ють артою, розбивають сам завод, намагаються в тому напрямку проводити штурмові дії, але проривів немає, наші воїни мужньо боронять", – зазначив Барабаш.

Головне про штурми ворога

З початку жовтня окупанти не полишають спроб захопити Авдіївку. Росіяни накривали місто ракетами та артилерією, влаштовуючи штурми тисячами військових.

Під час наступу на фронті на Донбасі армія Росії підійшла до авдіївського коксохімічного заводу. За даними Міноборони Британії, захоплення цього об'єкта значно ускладнить постачання сил ЗСУ у місті.

Російські окупанти також продовжують атакувати села, що прилягають до Авдіївки.

Важливо! Бої за Авдіївку точаться вже майже 10 років. Місто має політичне значення для Кремля через те, що розташовано територіально близько до Донецька.