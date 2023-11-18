Что планируют россияне и какова вероятность реализации этого

Прогнозируемо российские оккупанты будут пытаться в рамках этой волны наступления выйти на правую сторону железной дороги, закрепиться и развить наступление в направлении и с последующей оккупацией села Степовое.

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Это позволит взять под огневой контроль трассу 0542 и начать движение в ее направлении и Бердичи. Также российские военные постараются прорваться в промзону Коксохиму.

Очевидно, что из Водяного оккупанты будут двигаться на Северное с целью его захвата и установления огневого контроля над 0542. Далее, вероятно, они будут двигаться на Тоненьке.

Думаю, что российское командование более адекватно сейчас воспринимает свои возможности, поэтому, физическое перерезанные 0542 и окружение Авдеевки планируют на 4 волну наступления. Ее могут запланировать уже к началу декабря.

Два важных момента:

первый – если это очевидно мне, то это еще более очевидно и командованию Сил обороны Украины, а потому третья волна наступления российских оккупантов не станет неожиданностью;

второй – все вышесказанное должно было быть реализовано врагом еще 10 октября, во время первого наступления оккупантов двумя эшелонами. Однако окружение Авдеевки за сутки сменилось на "бьемся лбом о забор Коксохима второй месяц".

А потому, сколь бы мрачным ни казался описанный выше сценарий, еще не факт, что российские военные смогут его полностью реализовать.