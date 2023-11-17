Об этом 24 Каналу заявил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев, отметив, что украинские защитники высматривают россиян. Он добавил, что ранее враг стягивал свою технику открыто, пока ВСУ не начали её уничтожать.

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"Потом это все в 6 – 8 "глаз" и пилот, и дешифровщик высматривают, чтобы выучить каждый сантиметр, где враг мог спрятать технику в посадках, замаскировать или еще что-то. Потом мы её поражаем", – сказал военный.

Работа БПЛА очень зависит от погоды. Дождь, туман и ветер сильно мешают работать.

"Когда идет дождь, дрон-камикадзе несет на себе какой-то груз. Но, если дождь замочит один из двигателей, он может развернуться, улететь, ударить в свою позицию", – рассказал Иевлев.

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Хитрость в помощь

Тем временем российская пропаганда предупреждает своих военных, что трасса Горловка – Донецк "опасна", потому что достижима для украинских дронов. Но там украинская армия и дальше будет бить по оккупантам.

Каждый день динамика профессионального развития и навыков наших бойцов растет. Если раньше наши военные поражали блиндаж врага, то теперь они бьют даже по технике, которая движется.

"Сонцепек", пораженный более недели назад, поразили на скорости более 80 километров. Все эти трассы – дальность будет увеличиваться, профессионализм ребят будет расти,

– подчеркнул армеец.

Кроме того, украинские защитники с помощью уловок научились обходить работу российских средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

"Пилот может быть один, но с пилотом команда еще 4 – 5 человек. У каждого своя роль. Не менее важна роль, чем у пилота, который летит", – подчеркнул Иевлев.

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