Только за минувшие сутки украинские воины обезвредили еще 1330 оккупантов. Кроме того, уничтожили десятки единиц вражеской техники, передает 24 Канал.

Кстати говоря Массово дезертируют, – Гуменюк о последствиях ликвидации российских командиров

Потери России в полномасштабной войне

Личного состава – около 315 620 (+1330),

танков – 5388 (+11),

боевых бронированных машин 10 121 (+17),

артиллерийских систем – 7683 (+36),

РСЗО – 892 (+8),

средств ПВО – 585 (+3),

самолетов – 323 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5689 (+14),

крылатых ракет – 1563 (+1),

кораблей и катеров – 22 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 10060 (+40),

специальной техники – 1084 (+1).

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

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