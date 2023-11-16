Только за минувшие сутки украинские воины обезвредили еще 1330 оккупантов. Кроме того, уничтожили десятки единиц вражеской техники, передает 24 Канал.
Кстати говоря Массово дезертируют, – Гуменюк о последствиях ликвидации российских командиров
Потери России в полномасштабной войне
- Личного состава – около 315 620 (+1330),
- танков – 5388 (+11),
- боевых бронированных машин 10 121 (+17),
- артиллерийских систем – 7683 (+36),
- РСЗО – 892 (+8),
- средств ПВО – 585 (+3),
- самолетов – 323 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5689 (+14),
- крылатых ракет – 1563 (+1),
- кораблей и катеров – 22 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 10060 (+40),
- специальной техники – 1084 (+1).
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
Зеленский рассказал о потерях России под Авдеевкой
- Во время вечернего обращения 14 ноября президент заметил, что российский диктатор готов убить сколько угодно своих людей. Путин ведь хочет на первую половину декабря показать хотя бы какой-то тактический результат.
- "Тогда, когда планирует объявить о своих выборах. Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск очень сложно", – подчеркнул Владимир Зеленский.
- Глава государства добавил, что каждый наш воин, который держит позиции, выполняет боевые задания именно там, заслуживает чрезвычайной нашей благодарности.
- "Чем больше российская сила будет уничтожена сейчас под Авдеевкой, тем хуже для врага будет общая ситуация, общее течение этой войны", – отметил президент.