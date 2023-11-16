Лише за минулу добу українські воїни знешкодили ще 1330 окупантів. Окрім того, знищили десятки одиниць ворожої техніки, передає 24 Канал.
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Втрати Росії у повномасштабній війні
- Особового складу – близько 315 620 (+1130),
- танків – 5388 (+11),
- бойових броньованих машин 10 121 (+17),
- артилерійських систем – 7683 (+36),
- РСЗВ – 892 (+8),
- засобів ППО – 585 (+3),
- літаків – 323 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5689 (+14),
- крилатих ракет – 1563 (+1),
- кораблів і катерів – 22 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10060 (+40),
- спеціальної техніки – 1084 (+1).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ