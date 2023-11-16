Лише за минулу добу українські воїни знешкодили ще 1330 окупантів. Окрім того, знищили десятки одиниць ворожої техніки, передає 24 Канал.

До речі Масово дезертують, – Гуменюк про наслідки ліквідації російських командирів

Втрати Росії у повномасштабній війні

Особового складу – близько 315 620 (+1130),

танків – 5388 (+11),

бойових броньованих машин 10 121 (+17),

артилерійських систем – 7683 (+36),

РСЗВ – 892 (+8),

засобів ППО – 585 (+3),

літаків – 323 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5689 (+14),

крилатих ракет – 1563 (+1),

кораблів і катерів – 22 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 10060 (+40),

спеціальної техніки – 1084 (+1).