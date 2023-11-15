Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк сказала 24 Каналу, що росіяни стикнулися з тим, що їхній особовий склад не залишається на позиціях, а вишукує спосіб евакуюватися в безпечні місця. Це є результатом роботи українських сил.
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Тяжіють до другого ешелону оборони
Зокрема зміна командування угруповування військ "Днєпр", яке росіяни тримають на лівому березі у Херсонській області, це вже потужний сигнал про те, що у попередника щось не склалося.
Означає це одне, що українські сили продовжують роботу, яка є потужною складовою контрнаступу. Проте вона є не такою помітною та дещо відтермінованою, оскільки дорозвідувати її результати доводиться трохи пізніше,
– зазначила Гуменюк.
Водночас вибивання таких місць зосередження – це дуже велика робота, яка призводить й до морально-психологічного розладу російського війська, і до розбиття злагодженості підрозділів.
Фактично це ми зараз спостерігаємо у того угруповання, що перебуває проти ЗСУ на лівому березі Херсонщини. Там масово дизертують, і окупанти намагаються цьому протидіяти,
– наголосила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.
Як удари по штабах противника впливають на настрої російських військових: дивіться відео
Озброєнні окупанти влаштовують подворові обходи по селах лівого берега та вишукують не стільки проукраїнські налаштованих людей, скільки дезертирів.
Російські військові намагаються всіма способами дістатися безпечніших місць. Відстежується загальна тенденція їхнього переміщення – росіяни тяжіють до другого ешелону оборони, який є більш облаштованим, укріпленим.
"Вони усвідомлюють, що зимувати їм там ще доведеться, а тоді потрібно залишитись там, де безпечніше", – пояснила Наталія Гуменюк.
Більше про удари по російських штабах
- В тимчасовому окупованому Скадовську 9 листопада відбулось влучання у будівлю, де було розташовано штаб ворога. За словами представника ГУР Андрія Юсова, в момент удару там мали перебувати офіцери ФСБ.
- Пізніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що внаслідок атаки було ліквідовано щонайменше 5 росіян з вищого командного складу. Крім того, в будівлі був розміщений молодший командний склад ворога, серед якого також мають бути втрати.
- Також в окупованому Мелітополі 11 листопада вибухнула автівка поруч зі штабом окупантів, який був розташований в приміщенні відділення "Нової пошти".
- Згодом мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в штабі було ліквідовано щонайменше 3 офіцерів росгвардії. Також звідти швидкі вивозили десятки поранених.
- Раніше поблизу Генічеська – на Арабатській стрілці ударами ракет були уражені розташування російських військ. Вони розмістилися у двох захоплених курортних дитячих закладах у селі Стрілкове.