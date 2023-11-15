Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк сказала 24 Каналу, що росіяни стикнулися з тим, що їхній особовий склад не залишається на позиціях, а вишукує спосіб евакуюватися в безпечні місця. Це є результатом роботи українських сил.

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Тяжіють до другого ешелону оборони

Зокрема зміна командування угруповування військ "Днєпр", яке росіяни тримають на лівому березі у Херсонській області, це вже потужний сигнал про те, що у попередника щось не склалося.

Означає це одне, що українські сили продовжують роботу, яка є потужною складовою контрнаступу. Проте вона є не такою помітною та дещо відтермінованою, оскільки дорозвідувати її результати доводиться трохи пізніше,

– зазначила Гуменюк.

Водночас вибивання таких місць зосередження – це дуже велика робота, яка призводить й до морально-психологічного розладу російського війська, і до розбиття злагодженості підрозділів.

Фактично це ми зараз спостерігаємо у того угруповання, що перебуває проти ЗСУ на лівому березі Херсонщини. Там масово дизертують, і окупанти намагаються цьому протидіяти,

– наголосила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

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Озброєнні окупанти влаштовують подворові обходи по селах лівого берега та вишукують не стільки проукраїнські налаштованих людей, скільки дезертирів.

Російські військові намагаються всіма способами дістатися безпечніших місць. Відстежується загальна тенденція їхнього переміщення – росіяни тяжіють до другого ешелону оборони, який є більш облаштованим, укріпленим.

"Вони усвідомлюють, що зимувати їм там ще доведеться, а тоді потрібно залишитись там, де безпечніше", – пояснила Наталія Гуменюк.

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