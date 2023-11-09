Про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов, зауваживши, що вибухи в Скадовську були дуже неприємними для росіян. Там вдалося ліквідувати низку офіцерів вищого командного складу.
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Які наслідки вибухів у Скадовську
Як наголосив Данілов, зараз відомо про щонайменше 5 знищених окупантів з вищого командного складу. В будівлі також перебував і молодший командний склад, і рядові. Тому очевидно, що вдалося ліквідувати велику кількість окупантів.
Україна активно працює над тим, щоб повністю звільнити усі свої території. Робота триває щоденно на різних напрямках.
Працюємо і в напрямку Криму, і в напрямку Чорноморського флоту. Все це щодня пропрацьовується. Кожен день наближає нас до перемоги. Хочу звернутися до всіх. Всі чекали швидку перемогу на суходолі. Всі очікували, що буде диво і за день – два зробимо це все. Але це вкрай важко швидко зробити з урахуванням того, яка у нас протяжність фронту,
– розповів Данілов.
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Попереду ще багато важкої та кропіткої роботи для досягнення перемоги. Головне зараз – не падати духом і не вірити в різні російські фейки, які мають на меті розхитати ситуацію в країні.
Війна триває довго. Є психологічна втома у людей, але маємо триматися. Маємо бути разом. Якщо кожен сам по собі буде діяти, то нічого доброго не буде,
– зазначив Данілов.
Вибухи в Скадовську: коротко
- 9 листопада стало відомо про вибухи у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області. Прильоти сталися приблизно о пів на десяту ранку.
- Російські пропагандисти розповідали про роботу ППО. Згодом з'явилася інформація, що вдалося уразити базу, де перебував особовий склад окупантів.
- Вже згодом оприлюднили фотографії з місця подій. Будівля, де перебували окупанти, майже знищена.