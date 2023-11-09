Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что взрывы в Скадовске были очень неприятны для россиян. Там удалось ликвидировать ряд офицеров высшего командного состава.

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Какие последствия взрывов в Скадовске

Как отметил Данилов, сейчас известно о по меньшей мере 5 уничтоженных оккупантах из высшего командного состава. В здании также находился и младший командный состав и рядовые. Поэтому очевидно, что удалось ликвидировать большое количество оккупантов.

Украина активно работает над тем, чтобы полностью освободить все свои территории. Работа продолжается ежедневно по разным направлениям.

Работаем и в направлении Крыма, и в направлении Черноморского флота. Все это каждый день прорабатывается. Каждый день приближает нас к победе. Хочу обратиться ко всем. Все ждали скорую победу на суходоле. Все ожидали, что будет чудо и через день – два сделаем это все. Но это очень тяжело быстро сделать с учетом того, какая у нас протяженность фронта,

– рассказал Данилов.

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Впереди еще много тяжелой и кропотливой работы для достижения победы. Главное сейчас – не падать духом и не верить в разные российские фейки, которые распространяют с целью расшатать ситуацию в стране.

Война длится долго. Есть психологическая усталость у людей, но мы должны держаться. Должны быть вместе. Если каждый сам по себе будет действовать, то ничего хорошего не будет,

– отметил Данилов.

Взрывы в Скадовске: коротко