Очевидці повідомляли, що у Генічеську у напрямку місць ймовірних прильотів помчали швидкі та пожежні машини. Свідчення місцевих жителів опублікував телеграм-канал "Кримський ветєр".
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Атака сьогодні була успішною: місця розміщення військових Росії щонайменше у двох захоплених курортних закладах на Арабатській стрілці вражені, ймовірно, ракетними ударами,
– ідеться в повідомленні.
Куди могло прилетіти
Попередньо є влучання у дві бази відпочинку у селі Стрілкове Херсонської області, в яких розмістилися окупаційні війська.
"Ракети влучили у дві бази відпочинку – пансіонат "Юний" та "Блакитне полум'я" у селі Стрілковому. Ці дитячі здравниці були захоплені росіянами і там знаходяться їхні "розташування", – кажуть мешканці Генічеської громади.
Ракети над Кримом
- Так званий "губернатор" окупаційної влади Росії у Севастополі Михайло Развожаєв близько 11:00 заявив про використання димової завіси в районі Севастопольської бухти.
- Місцеві телеграм-канали повідомляли про рух ракет зі сторони Генічеського району через Арабатську стрілку в бік Криму.
- Зауважимо, що атака в Криму тривала понад 2 години. А над Арабатською стрілкою також літали невідомі дрони.