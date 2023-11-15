Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сказала 24 Каналу, что россияне столкнулись с тем, что их личный состав не остается на позициях, а выискивает способ эвакуироваться в безопасные места. Это результат работы украинских сил.

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Тяготеют ко второму эшелону обороны

В частности смена командования группировки войск "Днепр", которую россияне держат на левом берегу в Херсонской области, это уже мощный сигнал о том, что у предшественника что-то не сложилось.

Означает это одно, что украинские силы продолжают работу, являющуюся мощной составляющей контрнаступления. Однако она не столь заметна и несколько отсрочена, поскольку доразведывать ее результаты приходится чуть позже,

– отметила Гуменюк.

В то же время, выбивание таких мест сосредоточения – это очень большая работа, которая приводит и к морально-психологическому расстройству российского войска и к разбиению слаженности подразделений.

Фактически это мы сейчас наблюдаем у той группировки, которая находится против ВСУ на левом берегу Херсона. Там массово дизертируют, и оккупанты пытаются этому противодействовать.

– подчеркнула начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

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Вооруженные оккупанты устраивают подворовые обходы по селам левого берега и выискивают не столько проукраински настроенных людей, сколько дезертиров.

Российские военные пытаются всеми способами добраться до более безопасных мест. Отслеживается общая тенденция их перемещения – россияне тяготеют ко второму эшелону обороны, который более обустроен, укреплен.

"Они осознают, что зимовать им там еще придется, а тогда нужно остаться там, где безопаснее", – объяснила Наталья Гуменюк.

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