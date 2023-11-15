Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сказала 24 Каналу, что россияне столкнулись с тем, что их личный состав не остается на позициях, а выискивает способ эвакуироваться в безопасные места. Это результат работы украинских сил.
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Тяготеют ко второму эшелону обороны
В частности смена командования группировки войск "Днепр", которую россияне держат на левом берегу в Херсонской области, это уже мощный сигнал о том, что у предшественника что-то не сложилось.
Означает это одно, что украинские силы продолжают работу, являющуюся мощной составляющей контрнаступления. Однако она не столь заметна и несколько отсрочена, поскольку доразведывать ее результаты приходится чуть позже,
– отметила Гуменюк.
В то же время, выбивание таких мест сосредоточения – это очень большая работа, которая приводит и к морально-психологическому расстройству российского войска и к разбиению слаженности подразделений.
Фактически это мы сейчас наблюдаем у той группировки, которая находится против ВСУ на левом берегу Херсона. Там массово дизертируют, и оккупанты пытаются этому противодействовать.
– подчеркнула начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.
Как удары по штабам противника влияют на настроения российских военных: смотрите видео
Вооруженные оккупанты устраивают подворовые обходы по селам левого берега и выискивают не столько проукраински настроенных людей, сколько дезертиров.
Российские военные пытаются всеми способами добраться до более безопасных мест. Отслеживается общая тенденция их перемещения – россияне тяготеют ко второму эшелону обороны, который более обустроен, укреплен.
"Они осознают, что зимовать им там еще придется, а тогда нужно остаться там, где безопаснее", – объяснила Наталья Гуменюк.
Больше об ударах по российским штабам
- Во временном оккупированном Скадовске 9 ноября произошло попадание в здание, где находился штаб врага. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в момент удара там должны были находиться офицеры ФСБ.
- Позже секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в результате атаки было ликвидировано по меньшей мере 5 россиян высшего командного состава. Кроме того, в здании был размещен младший командный состав врага, среди которого также должны быть потери.
- Также в оккупированном Мелитополе 11 ноября взорвался автомобиль рядом со штабом оккупантов, расположенный в помещении отделения "Новой почты".
- Впоследствии мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в штабе было ликвидировано по меньшей мере 3 офицеров росгвардии. Также оттуда скорые вывозили десятки раненых.
- Ранее вблизи Геническа – на Арабатской Стрелке ударами ракет были поражены расположение российских войск. Они разместились в двух захваченных курортных детских заведениях в селе Стрелковое.