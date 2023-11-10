Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он сообщил, что данные о потерях врага еще уточняются, передает 24 Канал.
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В Скадовске под ударом могли оказаться представители ФСБ
Юсов сообщил, что разведка располагает данными о погибших в результате удара, впрочем, точных данных пока нет. В настоящее время ГУР уточняет информацию о потерях врага в результате удара по штабу. Однако уже сейчас Юсов подтверждает, что среди погибших есть офицерский состав российских военных. В разведке также отметили, что на момент удара в здании должны быть представители ФСБ.
В момент удара в здании должны были находиться представители российской ФСБ,
– заявил Юсов.
На вопрос журналиста, причастна ли Украина к взрывам во временно оккупированном Скадовске, в ГУР МО ответили сдержанно. Юсов воздержался от комментариев и заявил, что не будет ни подтверждать, ни опровергать слова журналиста.
В разведке сообщили, что теперь россияне проведут "расследование", в ходе которого будут усилены репрессивные меры против местного населения.
Что известно о взрыве в Скадовске
- Утро в оккупированном Скадовске 9 ноября началось со взрывов. Местные жители в сети сообщали, что мощный взрыв прогремел около 09:22. Впоследствии Петр Андрющенко сообщил, что в Скадовске прилетело по месту базирования личного состава оккупантов, которое они обустроили в местном туристическом комплексе "Лотос".
- Затем в сети опубликовали фото, на которых показали последствия взрывов в Скадовске. На них – полностью разрушенное здание, где оккупанты обустроили штаб базирования. В сети также сообщали, что в результате удара погибли 5 человек, еще 15 – получили ранения.
- Алексей Данилов заявил, что во время прилета во временно оккупированном Скадовске погибли 5 оккупантов из высшего командного состава. В здании также находился и младший командный состав и рядовые.