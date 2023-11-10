Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он сообщил, что данные о потерях врага еще уточняются, передает 24 Канал.

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В Скадовске под ударом могли оказаться представители ФСБ

Юсов сообщил, что разведка располагает данными о погибших в результате удара, впрочем, точных данных пока нет. В настоящее время ГУР уточняет информацию о потерях врага в результате удара по штабу. Однако уже сейчас Юсов подтверждает, что среди погибших есть офицерский состав российских военных. В разведке также отметили, что на момент удара в здании должны быть представители ФСБ.

В момент удара в здании должны были находиться представители российской ФСБ,

– заявил Юсов.

На вопрос журналиста, причастна ли Украина к взрывам во временно оккупированном Скадовске, в ГУР МО ответили сдержанно. Юсов воздержался от комментариев и заявил, что не будет ни подтверждать, ни опровергать слова журналиста.

В разведке сообщили, что теперь россияне проведут "расследование", в ходе которого будут усилены репрессивные меры против местного населения.

Что известно о взрыве в Скадовске