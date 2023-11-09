Это сообщение 24 Каналу прокомментировал сотрудник ГУР Андрей Юсов. Он подтвердил, что отступление – это одних из возможных сценариев для российской армии.

Смотрите также Ликвидация этого кадра важна: Юсов о коллаборанте Филипоненко

Комментарий Юсова

Сотрудник ГУР подчеркнул, что подготовка к отступлению является не единственной причиной минирования критической инфраструктуры на оккупированной Херсонщине.

"Это может быть и подготовкой к разного рода провокациям с целью проведения информационно-психологических операций. Также ранее мы заранее сообщали о минировании Каховской ГЭС", – напомнил Юсов.

Сценарии могут быть разными, но такие действия врага будут учтены разведкой и Силами обороны. Местным же жителям следует держаться подальше от заминированных оккупантами объектов.

Андрей Юсов о минировании объектов в Херсонской области: смотрите видео

Последние новости с оккупированных территорий

  • На днях украинские военные смогли осуществить ряд удачных операций в Луганской и Донбассе. Так, был ликвидирован "народный милиционер" Филипоненко благодаря взрывному устройству в его машине, а также – поражен ракетами так называемый "центр беспилотников" в Донецке.
  • Также на прошлой неделе оккупанты совершили преступление против гражданского населения в Волновахе. Россияне застрелили 9 членов одной семьи, и агрессору не удалось скрыть это преступление от общественности.
  • Также недавно хакерам удалось сломать почту оккупационной городской администрации в Снежном. На ее основе 24 Канал написал репортаж о том, как почти десятилетия оккупации углубило упадок промышленного города.