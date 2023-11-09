Це повідомлення 24 Каналу прокоментував співробітник ГУР Андрій Юсов. Він підтвердив, що відступ – це одних із можливих сценаріїв для російської армії.
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Коментар Юсова
Співробітник ГУР наголосив, що підготовка до відступу є не єдиною причиною для мінування критичної інфраструктури на окупованій Херсонщині.
"Це може бути й підготовкою до різного роду провокацій з метою проведення інформаційно-психологічний операцій. Так само раніше ми заздалегідь повідомляли про мінування Каховської ГЕС", – нагадав Юсов.
Сценарії можуть бути різні, але такі дії ворога будуть враховані розвідкою і Силами оборони. Місцевим же мешканцям варто триматися подалі від замінованих окупантами об’єктів.
Андрій Юсов про мінування об'єктів на Херсонщині: дивіться відео
Останні новини з окупованих територій
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