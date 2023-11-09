Це повідомлення 24 Каналу прокоментував співробітник ГУР Андрій Юсов. Він підтвердив, що відступ – це одних із можливих сценаріїв для російської армії.

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Коментар Юсова

Співробітник ГУР наголосив, що підготовка до відступу є не єдиною причиною для мінування критичної інфраструктури на окупованій Херсонщині.

"Це може бути й підготовкою до різного роду провокацій з метою проведення інформаційно-психологічний операцій. Так само раніше ми заздалегідь повідомляли про мінування Каховської ГЕС", – нагадав Юсов.

Зверніть увагу! Україна повідомила про замінування Каховської ГЕС ще в жовтні 2022 року, закликавши міжнародні організації вплинути на агресора. Після цього Росія, вичекавши понад пів року, 6 червня здійснила один із наймасштабніших терактів війни, в результаті якого Україна втратила понад 70 своїх громадян, а також зазнала мільярдних збитків.

Сценарії можуть бути різні, але такі дії ворога будуть враховані розвідкою і Силами оборони. Місцевим же мешканцям варто триматися подалі від замінованих окупантами об’єктів.

Андрій Юсов про мінування об'єктів на Херсонщині: дивіться відео

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