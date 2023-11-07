Росія знову вдається до цинічних методів ведення повномасштабної війни проти України. На окупованій території Херсонської області вони мінують критичну інфраструктуру.
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Ворог хоче знищити інфраструктуру
У ГУР розповіли, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об'єктів критичної інфраструктури.
Такі дії свідчать про намір знищити критичну інфраструктуру. Ймовірно, таким чином загарбники готуються до необхідності відступати з окупованої Херсонської області.
Ситуація на Херсонщині
- Російські військові тероризують Херсонську область, обстрілюючи регіон з різного озброєння. Окупаційні сили 6 листопада встановили новий сумний рекорд за кількістю авіаударів по Херсонщині. Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що російські військові випустили по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб. За його словами, це найбільша кількість за весь час.
- Також 2 листопада окупанти пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Через це у деяких користувачів були перебої з електропостачанням.
- Протягом доби 5 листопада загарбники випустили по Херсонщині 640 снарядів застосували по правобережній частині області й 58 по місту Херсон. Під час вечірнього обстрілу пошкоджено 4 багатоповерхових будинки, в одному з них зруйновано перекриття у квартирі. Близько 3 ночі окупанти знову обстріляли Херсон, пошкодивши 2 приватні будинки.