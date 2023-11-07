Росія знову вдається до цинічних методів ведення повномасштабної війни проти України. На окупованій території Херсонської області вони мінують критичну інфраструктуру.

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Ворог хоче знищити інфраструктуру

У ГУР розповіли, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об'єктів критичної інфраструктури.

Такі дії свідчать про намір знищити критичну інфраструктуру. Ймовірно, таким чином загарбники готуються до необхідності відступати з окупованої Херсонської області.

Ситуація на Херсонщині