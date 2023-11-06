Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що за минулу добу російські військові випустили по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб. За його словами, це найбільша кількість за весь час.
Дізнайтесь більше Рекордна кількість ударів по Херсонщині: що відомо про керовані авіабомби Росії
Російські військові обстріляли Херсон
У жовтні представниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк теж заявляла про рекордну кількість авіабомб, якими Росія атакувала Херсонську область. Тоді мовилося про 36 авіабомб за добу.
Відтак, можна констатувати, що росіяни у понад удвічі перевершили попередній показник.
Клименко повідомив, що ввечері 5 листопада російські військові вдарили по Херсону. Унаслідок атаки пошкоджено 4 багатоповерхові будинки, в одному з них зруйновано перекриття у квартирі.
Водночас минулося без постраждалих.
Близько 3 ночі 6 листопада росіяни знову обстріляли Херсон, внаслідок чого пошкоджено два приватні будинки. Окрім цього, вночі окупанти завдали 12 авіаударів по селу Кринки та місту Берислав.
Росіяни атакують Кринки, що на лівому березі
- Населений пункт Кринки розташований на тимчасово окупованій території Херсонської області, але росіяни все одно його обстрілюють.
- За даними аналітиків ISW, українські військові закріплюються на лівому березі Херсонської області. Зокрема, українські сили нібито просунулися до села Кринки.
- У ЗСУ зберігають режим інформаційної тиші та повідомляють про контрбатарейну боротьбу на Херсонському напрямку. Натомість у Росії бідкаються на постійні рейди українських сил на Херсонщині.
- Путіну навіть довелося замінити командувача російських військ на Херсонщині Олега Макаревича, якому закидають, що його безініціативність уможливила неодноразові висадки українських десантів.
- В ISW вважають, що Путін призначив Михаїла Теплінського замість Макаревича саме через успіхи українських сил.
- У розвідці Британії додали, що призначення Теплінського, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили на Херсонщині.