Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что за минувшие сутки российские военные выпустили по населенным пунктам Херсонщины 87 авиабомб. По его словам, это наибольшее количество за все время.

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Российские военные обстреляли Херсон

В октябре представительница Сил обороны Юга Наталья Гуменюк тоже заявляла о рекордном количество авиабомб, которыми Россия атаковала Херсонскую область. Тогда говорилось о 36 авиабомбах за сутки.

Следовательно, можно констатировать, что россияне более чем вдвое превзошли предыдущий показатель.

Клименко сообщил, что вечером 5 ноября российские военные ударили по Херсону. В результате атаки повреждены 4 многоэтажных дома, в одном из них разрушены перекрытия в квартире.

В то же время обошлось без пострадавших.

Около 3 ночи 6 ноября россияне снова обстреляли Херсон, в результате чего повреждены два частных дома. Кроме этого, ночью оккупанты нанесли 12 авиаударов по селу Крынки и городу Берислав.

Россияне атакуют Крынки на левом берегу