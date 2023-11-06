Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Зазначимо, що увечері 4 листопада окупанти у Бериславі скинули з БпЛА боєприпас на автомобіль поліції.

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"Упродовж доби росіяни випустили 87 керованих авіабомб по Херсонщині. Це можна сказати найбільша кількість авіабомб", – зазначив Хлань.

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Російський терор цивільних

За минулу добу окупанти 640 снарядів застосували по правобережній частині Херсонської області й 58 по місту Херсон. Під час вечірнього обстрілу пошкоджено 4 багатоповерхових будинки, в одному з них зруйновано перекриття у квартирі. Близько 3 ночі окупанти знову обстріляли Херсон, пошкодивши 2 приватні будинки.

Також росіяни здійснили ракетний удар по центральній частині Херсона. Одна ракета влучила в п'ятиповерховий будинок. Внаслідок потужного вибуху зруйновано дах й значно пошкоджено квартири, у навколишніх багатоповерхівках та адміністративній будівлі повибивало вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ще одну ракету російські загарбники випустили по Бериславському району.

Наслідки російських обстрілів Херсона та області / Фото: поліція Херсонської області

"12 КАБів окупанти випустили по селу Кринки та місту Берислав. Росіяни істерично застосовують керовані авіабомби", – додав депутат Херсонської облради.

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