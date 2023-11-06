У ніч з 5 на 6 листопада загарбники атакували кілька областей ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Про це повідомляють Сили оборони Півдня.

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Що відомо про цю атаку Росії

Цього разу держава-терорист атакувала Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Тому Сили оборони Півдня вкотре закликали жителів України відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги. Наші захисники нагадали, що підступний ворог може завдати повторних ударів.

Окупанти вдарили по Херсонщині ракетами та керованими авіаційними бомбами (КАБ). Сили оборони Півдня назвали влучною роботу ППО на Миколаївщині, однак не дали подробиць. За неофіційними та попередніми даними від моніторингових телеграм-каналів, загарбники могли випустити у бік цієї області крилаті ракети типу Х-59.

Щодо Одещини, то тут окупанти провели щільну мішану ракетно-дронову атаку. Сили оборони Півдня заявили, що били по середмістю Одеси та припортовій інфраструктурі.

Більшість цілей знищено. Але є влучання. Попередньо постраждало 5 осіб,

– мовиться у повідомленні.

Сили оборони Півдня дали зрозуміти, що чекати на всі деталі та підсумки щодо цієї атаки варто вранці.

Подробиці атаки на Одесу

Пізно ввечері 5 листопада в Одесі невдовзі після оголошення повітряної тривоги було гучно. Згодом жителі почули повторні вибухи.

Деякі телеграм-канали та медіа почали поширювати кадри з місяця прильотів. Після цього голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав їх не робити цього до відбою та не допомагати окупантам. Моніторингові канали звернулися до них зі схожим закликом.

Пізніше Олег Кіпер заявив, що внаслідок російської атаки 5 людей отримали поранення. Всіх постраждалих ушпиталили.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що Одеський національний художній музей було дуже пошкоджено під час агресії з боку Росії.

До слова, 6 листопада цьому музею виконалося 124 роки.

Міський голова дав зрозуміти, що окупанти ледь не знищили дуже відомі на весь світ зразки та експонати.

Відомо, що ракета влучила поруч з будівлею. Очільник Херсонської ОВА зауважив, що росіяни у такий спосіб "привітали" музей. У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки, розбито скло.

Мер Труханов також повідомив, що загарбники пошкодили покрівлю житлового будинку. Крім цього вони пошкодили водогін високого тиску.