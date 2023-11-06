В ночь с 5 на 6 ноября захватчики атаковали несколько областей ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Об этом сообщают Силы обороны Юга.
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Что известно об этой атаке
На этот раз государство-террорист атаковало Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области. Поэтому Силы обороны Юга еще раз призвали жителей Украины ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги. Наши защитники напомнили, что коварный враг может нанести повторные удары.
Так, оккупанты ударили по Херсонщине ракетами и управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Силы обороны Юга назвали точной работу ПВО в Николаевской области, однако не дали подробностей. По неофициальным и предварительным данным от мониторинговых телеграм-каналов, захватчики могли выпустить в сторону этой области крылатые ракеты типа Х-59.
Что касается Одесщины, то здесь оккупанты провели плотную смешанную ракетно-дроновую атаку. Силы обороны Юга заявили, что били по центру Одессы и припортовой инфраструктуре.
Большинство целей уничтожено. Но есть попадания. Предварительно пострадали 5 человек,
– говорится в сообщении.
Силы обороны Юга дали понять, что ждать всех деталей и итогов этой атаки стоит утром.
Подробности атаки на Одессу
Поздним вечером 5 ноября в Одессе вскоре после объявления воздушной тревоги было громко. Впоследствии жители услышали повторные взрывы.
Некоторые телеграммы-каналы и медиа начали распространять кадры с месяца прилетов. После этого глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал их не делать этого до отбоя и не помогать оккупантам. Мониторинговые каналы обратились к ним с похожим призывом.
Позже Олег Кипер заявил, что в результате российской атаки 5 человек получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что Одесский национальный художественный музей был сильно поврежден во время агрессии со стороны России.
Городской голова дал понять, что оккупанты едва не уничтожили очень известные на весь мир образцы и экспонаты.
Известно, что ракета попала рядом со зданием. Глава Херсонской ОВА отметил, что оккупанты таким образом "поздравили" музей. В здании повреждены стены, выбиты некоторые окна, разбиты стекла.
Мэр Труханов также сообщил, что захватчики повредили кровлю жилого дома. Кроме того, они повредили водопровод высокого давления.