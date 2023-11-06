В ночь с 5 на 6 ноября захватчики атаковали несколько областей ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Об этом сообщают Силы обороны Юга.

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Что известно об этой атаке

На этот раз государство-террорист атаковало Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области. Поэтому Силы обороны Юга еще раз призвали жителей Украины ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги. Наши защитники напомнили, что коварный враг может нанести повторные удары.

Так, оккупанты ударили по Херсонщине ракетами и управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Силы обороны Юга назвали точной работу ПВО в Николаевской области, однако не дали подробностей. По неофициальным и предварительным данным от мониторинговых телеграм-каналов, захватчики могли выпустить в сторону этой области крылатые ракеты типа Х-59.

Что касается Одесщины, то здесь оккупанты провели плотную смешанную ракетно-дроновую атаку. Силы обороны Юга заявили, что били по центру Одессы и припортовой инфраструктуре.

Большинство целей уничтожено. Но есть попадания. Предварительно пострадали 5 человек,

– говорится в сообщении.

Силы обороны Юга дали понять, что ждать всех деталей и итогов этой атаки стоит утром.

Подробности атаки на Одессу

Поздним вечером 5 ноября в Одессе вскоре после объявления воздушной тревоги было громко. Впоследствии жители услышали повторные взрывы.

Некоторые телеграммы-каналы и медиа начали распространять кадры с месяца прилетов. После этого глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал их не делать этого до отбоя и не помогать оккупантам. Мониторинговые каналы обратились к ним с похожим призывом.

Позже Олег Кипер заявил, что в результате российской атаки 5 человек получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что Одесский национальный художественный музей был сильно поврежден во время агрессии со стороны России.

К слову, 6 ноября этому музею исполнилось 124 года.

Городской голова дал понять, что оккупанты едва не уничтожили очень известные на весь мир образцы и экспонаты.

Известно, что ракета попала рядом со зданием. Глава Херсонской ОВА отметил, что оккупанты таким образом "поздравили" музей. В здании повреждены стены, выбиты некоторые окна, разбиты стекла.

Мэр Труханов также сообщил, что захватчики повредили кровлю жилого дома. Кроме того, они повредили водопровод высокого давления.