24 Канал призывает одесситов оставаться в укрытиях до конца отбоя воздушной тревоги. Это может уберечь вашу жизнь и помочь нашим защитникам неба одолеть вражеские цели.

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В Одессе было несколько взрывов

Заметьте! Глава Одесской ОВА призвал одесситов не выходить из укрытий гражданской защиты. Кроме того, в 21.55 в городе слышали повторные взрывы. Вероятно, работает украинское ПВО.

Воздушные силы в 20:56 предупредили о ракетной опасности для Одесской области. В конце концов, там объявили воздушную тревогу.

Уже в 20:58 Воздушные силы отметили, что ракета движется в направлении города Одесса. Они призывали людей находиться в укрытиях.

Уже через минуту мониторинговые телеграмы начали сообщать о взрывах в Одессе. Через несколько минут раздался повторный взрыв. Местные жители отметили, что звуки были настолько громки, что было впечатление "словно дом вздрогнул".

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского района находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Он отметил, что это важно для наших военных и гражданских граждан.

Впоследствии Кипер попросил жителей Белгород-Днестровского района также не игнорировать воздушную тревогу и находиться в безопасных местах до отбоя.

Работу ПВО не снимать! Берегите себя и близких,

– подчеркнул он.

В Воздушных силах также отметили, что около 21:18 в направлении Одесской области двигается группа российско-иранских беспилотников типа "Шахед".

По состоянию на 22:40 в области еще продолжалась воздушная тревога.

"Атака вражеских ударных беспилотников на Одесчину продолжается! Оставайтесь в укрытиях! Работу ПВО не снимать и не преподавать!" – подчеркнул Кипер.

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