В Силах обороны Юга Украины отметили, что таким образом враг пытается нанести ущерб гражданскому судоходству. Поэтому враг и совершает такие обстрелы.

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Враг попал в объект инфраструктуры

Военные подчеркнули, что враг продолжает свой системный террор южных регионов. Так, россияне среди дня из самолетов тактической авиации, из акватории Черного моря, выпустил противорадиолокационную ракету Х-31П по Одесской области.

Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника,

– говорится в сообщении Сил обороны Юга.

Кроме того, там заметили, что взрывная волна нанесла повреждения и окрестным домам вблизи объекта.

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В Одесской области была ракетная опасность