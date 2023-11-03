Россия нанесла очередной удар по мирным городам Украины. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала о попадании в объект инфраструктуры в Одесской области.

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Гуменюк отметила, что атака этой ночью была достаточно мощной. Кроме того, враг избрал разветвленную географию целей, которые пытался атаковать.

В нашей зоне ответственности мы уничтожили 11 ударных дронов. По три в Николаевской и Кировоградской, два в Одесской и по одному в Херсонской и Днепропетровской и Винницкой областях,

– рассказала спикер.

По ее словам, также было попадание по технической территории инфраструктурного объекта в Одесской области. К счастью, пострадавших нет, разрушения не критичны.

Наталья Гуменюк считает, что причина попыток России атаковать глубокие тылы состоит в отсутствии преимущества на фронте.

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