Оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 38 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. В частности, известно, что Харьков атаковали по меньшей мере 20 дронов-камикадзе.

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ПВО уничтожили более 20 дронов

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 24 ударных БпЛА и 1 ракета Х-59. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Что известно о ракете Х-59 Это крылатая ракета для тактической авиации, которая может использоваться на Су-24М, Су-30, Су-34, Су-35 и Су-57. Есть три базовых варианта этой КР – собственно Х-59, Х-59М и Х-59МК2, дальность пуска по этим модификациям составляет соответственно 45 км, 110 км и 285 километров.

Кроме того, в течение суток 2 ноября на фронте произошло 50 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Россия атаковала Украину