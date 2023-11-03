Оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 38 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. В частности, известно, что Харьков атаковали по меньшей мере 20 дронов-камикадзе.
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ПВО уничтожили более 20 дронов
Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 24 ударных БпЛА и 1 ракета Х-59. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
Что известно о ракете Х-59Это крылатая ракета для тактической авиации, которая может использоваться на Су-24М, Су-30, Су-34, Су-35 и Су-57. Есть три базовых варианта этой КР – собственно Х-59, Х-59М и Х-59МК2, дальность пуска по этим модификациям составляет соответственно 45 км, 110 км и 285 километров.
Кроме того, в течение суток 2 ноября на фронте произошло 50 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Россия атаковала Украину
- Поздней ночью против 3 ноября Воздушные силы сообщили об угрозе ударных беспилотных летательных аппаратов . Около 1 часа ночи стало известно о движении "Шахедов" в западном направлении. Угрозу объявили Львовской и Ивано-Франковской областей.
- Впоследствии сообщили, что "Шахеды" двигаются в сторону Стрыя и Моршина. После этого во Львовской ОВА рассказали, что силы противовоздушной обороны уничтожают враждебные цели и в небе над областью.
- В Харькове враг нанес удар по СТО и учебному заведению. О пострадавших и погибших не сообщалось.