Полномасштабная война России против Украины длится уже 618 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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06:41, 3 ноября Белый дом отреагировал на статью Залужного Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал статью в британский журнал The Economist, где наметил важные моменты, касающиеся войны против агрессора. Этот материал украинский генерал был поддержан и в Белом Доме. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что материал показывает изменения, которые произошли в войне между Украиной и Россией. Кроме того, он отметил продолжение поддержки нашего государства со стороны Соединенных Штатов.

06:39, 3 ноября Взрывы раздались во Львовской области При атаке дронами-камикадзе взрывы слышали также во Львовской области. Сначала сообщали о движении БпЛА в направлении Стрыя и Моршина, а затем о работе ПВО. Сейчас деталей раскрывают.