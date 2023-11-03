Полномасштабная война России против Украины длится уже 618 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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Белый дом отреагировал на статью Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал статью в британский журнал The Economist, где наметил важные моменты, касающиеся войны против агрессора. Этот материал украинский генерал был поддержан и в Белом Доме.
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что материал показывает изменения, которые произошли в войне между Украиной и Россией. Кроме того, он отметил продолжение поддержки нашего государства со стороны Соединенных Штатов.
Взрывы раздались во Львовской области
При атаке дронами-камикадзе взрывы слышали также во Львовской области. Сначала сообщали о движении БпЛА в направлении Стрыя и Моршина, а затем о работе ПВО. Сейчас деталей раскрывают.
Харьков атаковали "Шахеды"
Российские захватчики в ночь со 2 на 3 ноября пустили беспилотники "Шахед" на территорию нашего государства. В конце концов, взрывы прогремели и в Харькове.
Впоследствии стало известно, что россияне ударили по СТО и учебному заведению. О пострадавших и погибших не сообщалось.
Последствия попаданий "Шахедов": смотрите видео