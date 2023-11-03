Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 618 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Білий дім відреагував на статтю Залужного
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав статтю у британський журнал The Economist, де окреслив важливі моменти, які стосуються війни проти агресора. Цей матеріал українського генерала підтримали й у Білому Домі.
Так, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що матеріал показує зміни, які відбулися у війні між Україною та Росію. Крім того, він наголосив на продовженні підтримки нашої держави з боку Сполучених Штатів.
Вибухи пролунали на Львівщині
Під час атаки дронами-камікадзе вибухи чули також у Львівській області. Спочатку повідомляли про рух БпЛА у напрямку Стрия та Моршину, а потім про роботу ППО. Наразі деталей ро розкривають.
Харків атакували "Шахеди"
Російські загарбники в ніч з 2 на 3 листопада пустили безпілотники "Шахед" на територію нашої держави. Зрештою, вибухи пролунали й у Харкові.
Згодом стало відомо, що росіяни вдарили по СТО та навчальному закладі. Про постраждалих та загиблих не повідомляли.
Наслідки влучань "Шахедів": дивіться відео