06:41, 3 листопада

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав статтю у британський журнал The Economist, де окреслив важливі моменти, які стосуються війни проти агресора. Цей матеріал українського генерала підтримали й у Білому Домі.

Так, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що матеріал показує зміни, які відбулися у війні між Україною та Росію. Крім того, він наголосив на продовженні підтримки нашої держави з боку Сполучених Штатів.