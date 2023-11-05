О взрывах также сообщали жители Одессы. Они прозвучали несколько минут спустя после объявления воздушной тревоги в городе.

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Что известно о взрывах в Одесской области

Воздушные силы около 15:28 предупредили жителей Одесской области о ракетной опасности, объявив по всей области воздушную тревогу. Пуск ракет в сторону области также подтвердили и военные из Сил обороны Юга Украины.

Впоследствии журналисты Суспильного отметили, что в городе раздались несколько мощных громких звуков взрывов.

В Одессе слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога,

– сказали местные корреспонденты.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также призвал жителей Одесского района находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Он отметил, что это важно для работы наших военных по вражеским целям.

В итоге в 15:45 Воздушные силы объявили об отбое воздушной опасности для Одесской области.

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