У Силах оборони Півдня України зазначили, що таким чином ворог намагається зашкодити цивільному судноплавству. Тому ворог і здійснює такі обстріли.

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Ворог влучив в об'єкт інфраструктури

Військові наголосили, що ворог продовжує свій системний терор південних регіонів. Так, росіяни серед дня з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П по Одещині.

Влучанням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали три співробітники,

– мовиться у дописі Сил оборони Півдня.

Крім того, там зауважили, що вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам поблизу об'єкта.

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