Упродовж дня на Одещині повітряну тривогу оголошували кілька разів. Ввечері 2 листопада через кілька хвилин після увімкенення сирен в області також почули вибухи. Розповідаємо, що відомо про ситуацію в регіоні.

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Що відомо про вибухи на Одещині

Отже, повітряну тривогу в регіоні оголосили о 18:42. А вже за дві хвилини – о 18:44 ЗМІ почали писати про те, що в області пролунали вибухи.

Звернімо увагу, що Повітряні сили о 18:40 написали, що Одеська область під загрозою застосування балістичного озброєння з боку ворога.

Білгород-Дністровський район, пройдіть, будь ласка, в укриття та будьте там до відбою повітряної тривоги! Це важливо!

– наголосив глава ОВА Олег Кіпер.

У місцевих пабліках повідомили також, що вибух пролунав в області Затоки Одеської області. Те, що повітряна ціль летить саме туди, раніше повідомляли моніторингові канали.

О 18:49 моніторингові канали зазначили, що "локаційно чисто". Водночас закликали людей не покидати укриттів до відбою. Слід пам'ятати, що окупанти вкрай підступні та можуть завдати удару у будь-який момент.

О 19:00 моніторингові канали зазначили, що ворог бив по Одещині "Оніксами". Зауважимо, що ці ракети вкрай складно виявляти. Зокрема тому, що окупанти атакують ними з порівняно малої відстані і вони летять низько над морем.

19:02 в Одеській області оголосили відбій повітряної тривоги. Будьте обережними, покидаючи укриття.

Звернімо увагу, що зранку 1 листопада російські військові у бік Одеської області випустили 2 ракети. Ними ворог вдарив з літаків тактичної авіації. В службі зв'язків з громадськістю повітряного командування "Південь" повідомили, що захисники над Чорним морем збили 2 ракети Х-59.