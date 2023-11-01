Служба зв'язків з громадськістю повітряного командування "Південь" повідомила, що над Чорним морем захисники збили 2 ракети.
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Ворог випустив ракети в напрямку Одеської області
Близько 10 ранку 1 листопада Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку в Одеській та Миколаївській областях, уточнивши, що в напрямку Одеси летять ракети.
Виявилось, що ворог випустив 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Їх усіх збили сили ППО.
01 листопада 2023 року зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування ''Південь'' над морем було знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59, які були випущені із російських літаків тактичної авіації та спрямовані в напрямку Одеського району,
– мовиться в повідомленні.
Вночі ворог атакував Україну "Шахедами": є влучання
- Вночі росіяни запустили по Україні 20 "Шахедів" та ракету Х-59. Повітряні Сили повідомили, що ворог намагався завдати удару по об'єктах критично важливої інфраструктури та військових об'єктах України.
- Сили ППО знищили ворожу ракету та 18 дронів з 20. На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці – там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав, але підприємство поки не працює.
- Крім цього, у Кіровоградській області уламки збитого дрона пошкодили залізничну контактну мережу.