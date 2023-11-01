Служба зв'язків з громадськістю повітряного командування "Південь" повідомила, що над Чорним морем захисники збили 2 ракети.

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Ворог випустив ракети в напрямку Одеської області

Близько 10 ранку 1 листопада Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку в Одеській та Миколаївській областях, уточнивши, що в напрямку Одеси летять ракети.

Виявилось, що ворог випустив 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Їх усіх збили сили ППО.

01 листопада 2023 року зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування ''Південь'' над морем було знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59, які були випущені із російських літаків тактичної авіації та спрямовані в напрямку Одеського району,

– мовиться в повідомленні.

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