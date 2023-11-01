Над Кропивницьким вночі збили ворожий дрон. В Кіровоградській обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки чергової російської атаки.

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На Кіровоградщині тривога тривала майже 8 годин

За словами Андрія Райковича, голови ОВА, уламки збитого під Кропивницьким районом дрона пошкодили залізничну контактну мережу. Сталося це під час найдовшої тривоги в області. Повітряна тривога в Кіровоградській області тривала з 17:58 31 жовтня по 01:53 1 листопада — майже вісім годин.

На щастя, минулося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури. Ремонтна бригада оперативно полагодила пошкоджену ділянку.

Росіяни атакували об'єкти військової та критичної інфраструктури

У ніч проти 1 листопада окупанти спрямували на Україну 20 "Шахедів" та керовану авіаційну ракету Х-59. Частину "Шахедів" та ракету Х-59 росіяни запустили з Курської області, решту ворожих дронів – з Приморсько-Ахтарська. Усі ворожі цілі противник скерував на військові об'єкти та критичну інфраструктуру.

У Повітряних силах заявили, що їм вдалося збити 18 із 20 "Шахедів", а також Х-59.

Є влучання по нафтопереробному заводу на Полтавщині

Уночі ворог неодноразово запускав безпілотники на Полтавщину. У Кременчуці є влучання по найбільшому в Україні нафтопереробному заводу. Унаслідок "прильоту" виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. За попередньою інформацією, постраждалих серед людей немає. На жаль, підприємство не працює.