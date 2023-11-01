Глава Полтавської ОВА розповів, що тривога в області тривала понад чотири години. Адже ворог неодноразово атакував регіон вночі проти 1 листопада.

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Що відомо про атаку по нафтопереробному заводу

Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що російські загарбники у ніч проти 1 листопада неодноразово атакували регіон.

На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована,

– заявила обласна влада.

За їхніми словами, попередньо люди не постраждали. Дані про руйнування з'ясовують, адже на місці працюють потрібні служби.

На жаль, підприємство не працює.

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації повідомив, що в області також працювала ППО.

Важливо! Кременчуцький нафтопереробний завод є найбільшим українським підприємством з виробництва нафтопродуктів. На жаль, ворог не вперше з 24 лютого 2022 року атакує його.

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