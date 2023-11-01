Крім того, була висока загроза атаки міста Старокостянтинів в області. Зрештою у регіоні працювала протиповітряна оборона нашої держави.

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Що відомо про вибухи у Хмельницькій області

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін близько 00:09 години у коментарі журналістам розповів, що вибухи, які лунали у Хмельницькому районі, пов'язані з роботою української ППО, яка ліквідувала ворожі безпілотники.

За кілька хвилин до цього у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування безпілотників типу "Шахед" поблизу міста Старокостянтинів, через що лунали сигнали тривоги.

Зрештою близько 00:18 у Хмельницькій області пролунав відбій повітряної тривоги. Зокрема, загроза російсько-іранських безпілотних літальних апаратів зникла завдяки нашим захисникам неба.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

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