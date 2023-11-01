Крім того, була висока загроза атаки міста Старокостянтинів в області. Зрештою у регіоні працювала протиповітряна оборона нашої держави.
Дивіться також Загроза балістики й "Шахеди": в Україні – масштабна повітряна тривога
Що відомо про вибухи у Хмельницькій області
Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін близько 00:09 години у коментарі журналістам розповів, що вибухи, які лунали у Хмельницькому районі, пов'язані з роботою української ППО, яка ліквідувала ворожі безпілотники.
За кілька хвилин до цього у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування безпілотників типу "Шахед" поблизу міста Старокостянтинів, через що лунали сигнали тривоги.
Зрештою близько 00:18 у Хмельницькій області пролунав відбій повітряної тривоги. Зокрема, загроза російсько-іранських безпілотних літальних апаратів зникла завдяки нашим захисникам неба.
Росіяни не вперше атакують Хмельницьку область
- У Хмельницькій області вночі 29 жовтня лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу атаки "Шахедами". Зрештою під час сирени в області пролунали вибухи.
- Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що працювала також і протиповітряна оборона нашої держави. Зокрема, військові ліквідували всю небезпеку у небі і зрештою в області пролунав відбій повітряної тривоги.
- Того ж дня ввечері російські загарбники знову пустили безпілотники по Хмельницькій області. Під ударом опинилося місто Старокостянтинів, яке доволі часто атакують окупанти.