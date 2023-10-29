Повітряну тривога розпочалася із південних областей і поступово перекинулася на центральні. Наразі "Шахеди" рухаються у бік Київщини та Хмельниччини, передає 24 Канал.

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Група ударних БпЛА знову над Україною

О 20:21 у Повітряних силах повідомили про загрозу "Шахедів" для Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. О 20:24 стало відомо, що ворожі дрони рухаються з Херсонської області у напрямку Миколаївщини. О 20:55 вони вже перебували у повітряному просторі Миколаївської області та пересувалися у західному напрямку.

О 21:18 у Повітряних силах заявили про виліт чергової групи БпЛа, які теж переміщаються з Херсонщини у напрямку Миколаївщини. Також загроза застосування безпілотників виникла і для Кіровоградської області.

Станом на 21:52 ударні БпЛА перебували на Кіровоградщині та рухалися у північно-західному напрямку. Повітряну тривогу оголосили для Черкаської та Вінницької областей.

О 22:23 у Повітряних силах повідомили про загрозу для Хмельниччини. БпЛА в Вінницький області рухаються у північно-західному напрямку.

О 22:27 "почервоніла" й Київська область.

Карта повітряних тривог станом на 22:30

Моніторингові канали повідомляють, що низка "Шахедів" була збита ППО на Півдні.

О 22:47 Повітряні сили попередили про напрямок руху двох ворожих груп безпілотників.

Увага!

Перша група БпЛА на Черкащині – напрямок руху на Північ. Друга група БпЛА на Вінниччині – напрямок руху Північно-західний,

– йдеться у повідомленні.

Ворог запускав малі групи "Шахедів", аби виявити українську ППО