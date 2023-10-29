Воздушная тревога началась с южных областей и постепенно перекинулась на центральные. В настоящее время "Шахеды" двигаются в сторону Хмельницкой и Киевской областей, передает 24 Канал.

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Группа ударных БПЛА снова над Украиной

В 20:21 в Воздушных силах сообщили об угрозе "Шахедов" для Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей. В 20:24 стало известно, что вражеские дроны двигаются из Херсонской области в направлении Николаевской области. В 20:55 они находились в воздушном пространстве Николаевской области и передвигались в западном направлении.

В 21:18 в Воздушных силах заявили о вылете очередной группы БПЛа, которые тоже перемещаются из Херсона в направлении Николаева. Также угроза применения беспилотников возникла и в Кировоградской области.

По состоянию на 21:52 ударные БПЛА находились в Кировоградской области и двигались в северо-западном направлении. Воздушная тревога была объявлена для Черкасской и Винницкой областей.

В 22:23 в Воздушных силах сообщили об угрозе для Хмельнитчины. БПЛА в Винницкой области двигалися в северо-западном направлении.

В 22:27 "покраснела" и Киевская область.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:30

Мониторинговые каналы сообщают, что ряд "Шахедов" был сбит ПВО на Юге.

В 22:47 Воздушные силы предупредили о направлении движения двух враждебных групп беспилотников.

Внимание!

Первая группа БпЛА в Черкасской области – направление движения на Север. Вторая группа БпЛА в Винницкой области – направление движения Северо-западное,

– говорится в сообщении.

Враг запускал малые группы "Шахедов", чтобы выявить украинскую ПВО