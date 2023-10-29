В Институте изучения войны уточняли, что речь идет о дронах-камикадзе "Изделие-53", которые Россия начала применять от 21 октября. В отношении этих БПЛА критически высказался пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.

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Стоит ли бояться российских дронов

По словам спикера понятно, что тезис о способности определенных враждебных "чудо-дронов" якобы "автономно идентифицировать цели" является смешным, ведь в любом случае беспилотные летательные аппараты наводит на цель человек.

Как это самостоятельно? Интересно, – смеется Игнат, – без вмешательства человека не обойдется. Если речь идет о каком-то там "искусственном интеллекте", трудно что-то мне здесь комментировать.

Каждый беспилотник направляет либо самостоятельно оператор, видящий цель посредством оптического наведения, либо это делают с помощью радиолокационной наводки. Скажем, дроны типа "Шахед" летят по GPS-навигации запрограммированным заранее маршрутом.

В то же время, не стоит недооценивать врага. Как констатировал Игнат, Россия действительно развивает производство собственных беспилотников. В частности, "Шахеды" оккупанты уже умеют собирать на территории собственного государства, когда есть для этого все необходимые детали.

Это большая линейка БПЛА. Это и разведывательные комплексы. БПЛА оперативно тактического уровня. Ударного типа "Форпост" или "Орион". БПЛА типа "Ланцет", которые применяются на фронте и донимают наши войска.

Очевидно, в дальнейшем усовершенствование беспилотников, в частности дронов-камикадзе, будет состоять в том, чтобы делать их все менее заметными для украинских радиолокационных систем.

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Отметим, что одним из инструментов, который может усложнить для врага производство беспилотных летательных аппаратов, есть санкции. Украина постоянно подчеркивает, что их недостаточно, и это подтверждают соответствующие факты.

В недавнем расследовании The Insider говорится, что вражеские производители опасных "Кинжалов" продолжают спокойно торговать со странами Европы и покупать у них оборудование. Происходит это потому, что на компании не были наложены санкционные ограничения.