Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін записав та виклав у соцмережах звернення. На відео він пояснив стан поранених та розповів про усунення наслідків атаки Росії 25 жовтня.
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Що розповіли в ОВА
Тюрін заявив, що троє постраждалих, які отримали поранення під час атаки Росії на Хмельниччину 25 жовтня, все ще залишаються в лікарні. Їм надається медична допомога. У ту ніч окупанти також пошкодили інфраструктуру, зокрема цивільну, у Шепетівському районі.
Понад половини пошкоджених об'єктів житлової та соціальної інфраструктури вже повністю або частково відновлено. В кожній громаді працюють ремонтні бригади. Спеціальні комісії фіксують пошкодження та складають акти, щоб люди могли потім отримати компенсації за програмою "єВідновлення".
Міжнародні партнери приїхали до постраждалих громад з оглядовими візитами. За словами Тюріна, вже незабаром буде надо необхідну допомогу.
В Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки російської атаки 25 жовтня: відео Сергія Тюріна
Що відомо про атаку 25 жовтня
- У ніч з 25 на 26 жовтня Росія атакувала Хмельницьку область ударними безпілотниками. Місцева влада повідомила, що 1 760 цивільних об'єктів зазнали пошкоджень через уламки БпЛА.
- Найбільше постраждали Славута та Ніжин. Так, у Славуті 20 жителів звернулися по медичну допомогу.
- Володимир Зеленський, коментуючи чергову російську агресію, заявив, що окупанти хотіли поцілити дронами по Хмельницькій АЕС. Він закликав посилити українську ППО.