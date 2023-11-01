Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин записал и выложил в соцсетях обращение. На видео он объяснил состояние раненых и рассказал об устранении последствий атаки России 25 октября.

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Что рассказали в ОВА

Тюрин заявил, что трое пострадавших, получивших ранения во время атаки России на Хмельнитчину 25 октября, все еще остаются в больнице. Им оказывается медицинская помощь. В ту ночь оккупанты также повредили инфраструктуру, в том числе гражданскую, в Шепетовском районе.

Более половины поврежденных объектов жилищной и социальной инфраструктуры уже полностью или частично восстановлены. В каждой общине работают ремонтные бригады. Специальные комиссии фиксируют повреждения и составляют акты, чтобы люди могли затем получить компенсации по программе "еВосстановление".

Международные партнеры приехали в пострадавшие общины с обзорными визитами. По словам Тюрина, уже в скором времени будет оказана необходимая помощь.

В Хмельницкой ОВА рассказали о последствиях российской атаки 25 октября: видео Сергея Тюрина



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