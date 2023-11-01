Зокрема, гучно було у Миргородській громаді регіону. У Полтавській області наразі ще триває повітряна тривога.

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Що відомо про вибухи біля Миргорода

Повітряні сили близько 00:43 попередили про рух російсько-іранських безпілотників типу "Шахед" у напрямку міст Кременчук та Миргород у Полтавській області. Жителів цих населених пунктів закликали перебувати в укриттях.

Вже згодом жителі Миргорода у коментарях журналістам розповіли, що в районі громади чули гучні звуки вибухів. Наразі достеменно невідомо про наслідки вибухів поблизу міста.

Водночас Повітряні сили о 00:57 повідомили про рух ворожих безпілотників у напрямку міста Кременчук у Полтавській області. Уже через кілька хвилин там закликали жителів населеного пункту прямувати в укриття цивільного захисту і перебувати там до відбоїв.

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Вибухи чули й у Хмельницькій області