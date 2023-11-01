В частности, громко было в Миргородской громаде региона. В Полтавской области еще продолжается воздушная тревога.

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Что известно о взрывах возле Миргорода

Воздушные силы около 00:43 предупредили о движении российско-иранских беспилотников типа "Шахед" в направлении Кременчуга и Миргорода в Полтавской области. Жителей этих населённых пунктов призывали находиться в укрытиях.

Уже впоследствии жители Миргорода в комментариях рассказали, что в районе общины слышали громкие звуки взрывов. В настоящее время неизвестно о последствиях взрывов вблизи города.

В то же время, Воздушные силы в 00:57 сообщили о движении вражеских беспилотников в направлении города Кременчуг в Полтавской области. Уже через несколько минут там призывали жителей населённого пункта направляться в укрытие гражданской защиты и находиться там до отбоев.

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