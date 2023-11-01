Глава Полтавской ОВА рассказал, что тревога в области длилась более четырех часов. Ведь враг не раз атаковал регион ночью против 1 ноября.

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Что известно об атаке по нефтеперерабатывающему заводу

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал, что российские захватчики в ночь на 1 ноября неоднократно атаковали регион.

К сожалению, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируемая,

– заявили областные власти.

По их словам, люди ранее не пострадали. Данные о разрушениях выясняют, ведь на месте работают нужные службы.

К сожалению, предприятие не работает.

Глава Полтавской областной военной администрации сообщил, что в области также работала ПВО.

Важно! Кременчугский нефтеперерабатывающий завод является крупнейшим украинским предприятием по производству нефтепродуктов. К сожалению, враг не впервые с 24 февраля 2022 года атакует его.

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