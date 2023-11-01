Глава Полтавской ОВА рассказал, что тревога в области длилась более четырех часов. Ведь враг не раз атаковал регион ночью против 1 ноября.
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Что известно об атаке по нефтеперерабатывающему заводу
Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал, что российские захватчики в ночь на 1 ноября неоднократно атаковали регион.
К сожалению, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируемая,
– заявили областные власти.
По их словам, люди ранее не пострадали. Данные о разрушениях выясняют, ведь на месте работают нужные службы.
К сожалению, предприятие не работает.
Глава Полтавской областной военной администрации сообщил, что в области также работала ПВО.
ВСУ сбили 18 вражеских дронов
- Россия в ночь на 1 ноября атаковала Украину ракетой Х-59 и "Шахедами". Часть дронов и ракету запускали из Курской области России, часть – с юго-восточного направления, то есть Приморско-Ахтарская.
- Наши военные сбили 18 из 20 дронов-камикадзе и вражескую ракету. Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты в ночь на 1 ноября 2023 года атаковали объекты критической инфраструктуры и военные объекты.
- Кроме Полтавщины, российские захватчики атаковали Хмельницкую область. Глава областной военной администрации сообщал о работе ПВО.