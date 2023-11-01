Повітряну тривогу оголошували у більшості регіонів країни. Загалом над Україною Повітряні Сили збили 18 дронів-камікадзе та одну керовану ракету Х-59.

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"Шахеди" залетіли на Захід

У ніч на 1 листопада 2023 року російські окупанти застосували 20 ударних безпілотники типу “Шахед”. Повітряне командування "Захід" повідомляє, що вночі на західному напрямку вдалося збили три ворожі дрони. Загалом вдалося ліквідувати 18 ворожих безпілотників з 20 запущених та одну Х-59.

Зокрема, Повітряні Сили повідомляли про порушення повітряного простору Львівщини. Загрозу там оголосили близько 3 години ночі. Попередньо попереджали про рух "Шахедів" через Золочівський район. Спроби збиття БпЛА фіксували й в інших західних областях, зокрема, на Хмельниччині.

Сьогодні вночі, під час повітряних тривог, працювали сили ППО. Постраждалих та руйнувань немає,

– повідомили у Хмельницькій ОВА.

БпЛА летіли з південно-східного напрямку – місцем запуску був Приморсько-Ахтарськ, Росія. Робота по дронам велася зенітниками по маршруту слідування.

Що відомо про нічну атаку