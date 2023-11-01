Служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг" сообщила, что над Черным морем защитники сбили 2 ракеты.
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Враг выпустил ракеты в направлении Одесской области
Около 10 утра 1 ноября воздушные силы объявили ракетную опасность в Одесской и Николаевской областях, уточнив, что в направлении Одессы летят ракеты.
Оказалось, что враг выпустил 2 управляемые авиационные ракеты. Х-59. Их всех сбили силы ПВО.
01 ноября 2023 года зенитной ракетной Одесской бригадой воздушного командования ''Юг'' над морем были уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, выпущенные из российских самолетов тактической авиации и направленные в направлении Одесского района,
– говорится в сообщении.
Ночью враг атаковал Украину "Шахедами": есть попадание
- Ночью россияне запустили по Украине 20 "Шахедов" и ракету Х-59. Воздушные Силы сообщили, что враг пытался нанести удар по объектам критически важной инфраструктуры и военных объектах Украины.
- Силы ПВО уничтожили вражескую ракету и 18 дронов из 20. К сожалению, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге – там вспыхнул уже ликвидированный пожар. К счастью, в результате атаки никто не пострадал, но предприятие пока не работает.
- Кроме этого, в Кировоградской области обломки сбитого дрона повредили железнодорожную контактную сеть.