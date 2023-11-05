В ОВА призывали этого не делать. Помните, что фото и видео с мест прилетов помогают россиянам корректировать свои удары.

Интересно Мощный взрыв прогремел в Одессе

В ОВА призвали не обнародовать кадры с мест попадания

Глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к местным после мощных взрывов в городе.

Обращаюсь к администраторам телеграмм-каналов, блогерам и любителям попиариться на прилетах: Не публикуйте последствия вражеских атак до отбоя! Не помогайте врагу!

– подчеркнул чиновник.

В телеграмм-канале "Николаевский Ванек" рассказали, почему нельзя обнародовать подобные кадры.

"Смотрите, это работает очень просто. Вы в реальном времени публикуете фото прилета, тем самым экономите время вражеской разведки, даете им бессознательно материал для отчета/доклада "отработки". Конечно, по тем фото или видео узнать точные координаты прилета не составит труда. Таким образом они понимают, попали ли они, нужно ли добавлять. С высокой вероятностью, добавлять у них есть чем, и что пустить тоже", – говорится в сообщении.

Также следует отметить, что за публикацию кадров с мест прилетов может угрожать уголовная ответственность.

Важно! По состоянию на 22:00 в Одесской области еще продолжалась воздушная тревога. Оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе из временно оккупированного Крыма.

Кратко о предыдущих взрывах в Одесской области