В ОВА закликали цього не робити. Пам'ятайте, що фото та відео з місць прильотів лише допомагають росіянам коригувати свої удари.

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В ОВА закликали не оприлюднювати кадри з місць влучань

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до місцевих після потужних вибухів у місті.

Звертаюся до адміністраторів телеграм-каналів, блогерів та любителів попіаритися на прильотах: Не публікуйте наслідки ворожих атак до відбою! Не допомагайте ворогу!

– наголосив посадовець.

У телеграм-каналі "Николаевский Ванек" розповіли, чому не можна оприлюднювати подібні кадри.

"Дивіться, це працює дуже просто. Ви в реальному часі публікуєте фото прильоту, тим самим економите час ворожої розвідки, даєте їм несвідомо матеріал для звіту/доповіді "відпрацювання". Звісно, за тими фото чи відео дізнатися точні координати прильоту не складе труднощів. Таким чином вони розуміють, чи влучили вони, чи потрібно додавати. З високою ймовірністю, додавати у них є чим, і що пустити теж", – мовиться у повідомленні.

Також варто зауважити, що за публікацію кадрів з місць прильотів може загрожувати кримінальна відповідальність.

Важливо! Станом на 22:00 на Одещині ще тривала повітряна тривога. Окупанти запустили кілька груп дронів-камікадзе з тимчасово окупованого Криму.

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