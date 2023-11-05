Важно не игнорировать сигнал воздушной тревоги, если ее объявят. Ведь в результате вражеских атак часто гибнут и получают ранения именно гражданские.

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Россияне запустили дроны

В Воздушных силах вечером 5 ноября предупредили об угрозе.

Внимание! Зафиксированы пуски нескольких групп вражеских ударных БПЛА типа "Shahed" из мыса Чауда (Крым). Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

– говорится в сообщении.

Следует заметить, что массированная атака дронами была 3 ноября.

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Коротко о массированной атаке "Шахедами" 3 ноября