Около 21:00 в Воздушных силах предупредили, что в Сумской области существует угроза применения ударных беспилотников. Тревога продолжалась около 22:18, а уже в 23:35 в Сумской области снова объявили об опасности.

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Россияне запустили "Шахеды"

В Воздушных силах сообщили, что ночью противник атаковал Сумскую область двумя ударными БПЛА "Shahed-136/131". Российские военные запустили их с территории Курской области.

Силы ПВО успешно отработали и уничтожили вражеские беспилотники.

Оба вражеских беспилотника уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины,

– сообщили в Воздушных силах.



Силы ПВО уничтожили "Шахеды" в Сумской области / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Россия массированно атаковала Украину "Шахедами" 3 ноября