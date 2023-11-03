Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу о тактике российских ударов.

Читайте также Враг уже не раз проводил разведку, – Гуменюк предупредила об вероятности массированной атаки

"Постоянно проводят разведку, чтобы формировать следующие воздушные удары. В зависимости от цели россияне компонуют типы и средства нападения", – пояснил Романенко.

Какая тактика российских ударов по Украине: смотрите видео 24 Канала

Так, в последнее время враг больше использует именно беспилотники. Кроме того, запускает ракеты Х-59 из тактической авиации – Су-30, Су-35. В то же время экономит ресурсы стратегической авиации – Ту-160, Ту-95МС, которых много потерял.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Военный эксперт подчеркнул, что оккупанты готовятся к массированным ударам по энергетическим и военным объектам Украины. Об этом свидетельствует, в частности, наращивание производства ракет воздушного запуска Х-101.

Украина усиливает свою ПВО

Благодаря собственным усилиям и поддержке партнеров, наша страна значительно усовершенствовала свою противовоздушную оборону. В частности, мы можем получить еще одну ЗРК Patriot от Германии.

Более того, Украина и США в рамках программы FrankenSAM разработали гибридные системы ПВО. Речь идет о сочетании западных ракет с советскими пусковыми установками и радарами.

Россияне в очередной раз обстреляли Украину: основное