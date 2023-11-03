Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів 24 Каналу про тактику російських ударів.

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"Постійно проводять розвідку, щоб формувати наступні повітряні удари. Залежно від мети росіяни компонують типи й засоби нападу", – пояснив Романенко.

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Так, останнім часом ворог більше використовує саме безпілотники. Крім того, запускає ракети Х-59 з тактичної авіації – Су-30, Су-35. Водночас економить ресурси стратегічної авіації – Ту-160, Ту-95МС, яких багато втратив.

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Військовий експерт наголосив, що окупанти готуються до масованих ударів по енергетичних і військових об'єктах України. Про це свідчить, зокрема, нарощення виробництва ракет повітряного запуску – Х-101.

Україна посилює свою ППО

Завдяки власним зусиллям і підтримці партнерів наша країна значно удосконалила свою протиповітряну оборону. Зокрема, ми можемо отримати ще один ЗРК Patriot від Німеччини.

Ба більше, Україна та США в межах програми FrankenSAM розробили гібридні системи ППО. Ідеться про поєднання західних ракет з радянськими пусковими установками та радарами.

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