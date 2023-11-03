Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів 24 Каналу про тактику російських ударів.
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"Постійно проводять розвідку, щоб формувати наступні повітряні удари. Залежно від мети росіяни компонують типи й засоби нападу", – пояснив Романенко.
Яка тактика російських ударів по Україні: дивіться відео 24 Каналу
Так, останнім часом ворог більше використовує саме безпілотники. Крім того, запускає ракети Х-59 з тактичної авіації – Су-30, Су-35. Водночас економить ресурси стратегічної авіації – Ту-160, Ту-95МС, яких багато втратив.
Військовий експерт наголосив, що окупанти готуються до масованих ударів по енергетичних і військових об'єктах України. Про це свідчить, зокрема, нарощення виробництва ракет повітряного запуску – Х-101.
Україна посилює свою ППО
Завдяки власним зусиллям і підтримці партнерів наша країна значно удосконалила свою протиповітряну оборону. Зокрема, ми можемо отримати ще один ЗРК Patriot від Німеччини.
Ба більше, Україна та США в межах програми FrankenSAM розробили гібридні системи ППО. Ідеться про поєднання західних ракет з радянськими пусковими установками та радарами.
Росіяни вкотре обстріляли Україну: основне
- Щонайменше 10 дронів-камікадзе ворог спрямував на Харківщину. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Постраждали люди, зокрема двоє дітей.
- Також були влучання на Одещині. Окупанти вдарили по технічній території інфраструктурного об'єкта. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
- Крім того, російські дрони долетіли до західних областей. На Львівщині влучили по об'єкту критичної інфраструктури, а на Івано-Франківщині – по військовому об'єкту.