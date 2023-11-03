Ворог вночі проти 3 листопада атакував Львівську область. Відомо про 5 влучань, а загалом у небі над областю було 16 "Шахедів".
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Збили 11 БпЛА
Голова Львівської ОВА повідомив, що на території області є влучання у об'єкт критичної інфраструктури.
На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували,
– зазначив Козицький.
Він також подякував нашим захисникам, які оперативно спрацювали та запобігли іншим влучанням. Цієї ночі дрони рухалися з різних напрямків, а географія атаки загалом дуже розгалужена.
Росія атакувала Україну
- Пізно вночі 2 листопада Повітряні сили сповістили про загрозу атаки з повітря. Зокрема, дрони рухалися на Захід у напрямку Стрия та Моршина. Після повідомлення про це майже одразу розповіли про роботу ППО на території Львівщини.
- Крім цього, окупанти також вдарили по Харкову. Там 10 дронів атакували місто. Відомо про руйнування СТО та будівлі навчального закладу, куди був приліт. На щастя, обійшлося без постраждалих, проте на місці виникла пожежа.
- Окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 38 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та 1 керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та 1 ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.